اونلاين | رابط YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش مصر messi LINE

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نتابع سوياً مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر بالجولة الرابعة عشر بالدوري الإسباني يذكر أن مباراة برشلونة وليجانيس الموسم الماضي التي قد أقيمت علي ملعب بوتاركي البلدي معقل ليجانيس قد أنتهت بثنائية مقابل هدف لصالح ليجانيس الذي يعاني هذا الموسم حيث يقبع في قاع جدول ترتيب الدوري الإسباني وبالطبع السبب الأساسي في تراجع نتائج ليجانيس بالموسم الحالي هو الأستغناء عن عدد كبير من اللاعبين علي رأسهم اللاعب المغربي نبيل الزهر الذي قد أنتقل إلي صفوف الأهلي القطري خلال فترة الأنتقالات الصيفية الأخيرة الحال ذاتة ينطبق علي اللاعب الإسباني فرانسيسكو مورينو الذي قد عاد إلي صفوف فريقة ديبورتيفو لاكورونا بعد إنتهاء فترة الإعارة.

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سيواجه ليجانيس برشلونة ضمن الدوري الإسباني الأسبوع 13 ، السبت (11/23) ليلة الغد على ملعب بلدية دي بوتارك. برشلونة يحتاج إلى للفوز للحفاظ على المركزه الأول الدي ياله في ترتيب دوري غريمه الأزلي ريال مدريد.

في هذه المباراة ، برشلونة لديه فرصة أكبر للفوز من المضيف.

في آخر مباراتين دوليتين ، سجل ميسي أهدافًا للأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك ، في آخر مباراة في الدوري الأسباني ، عندما استضاف بلاجورانا سيلتا فيجو. في تلك المباراة ، سجلت برغوة هاتريك.