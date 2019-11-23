اونلاين | رابط "كورة اون لاين" بث مباشر توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر رابط ماتش Spurs يلا شوت PLUS رابط مباراة توتنهام اليوم P

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جذبت عودة "السبيشل وان" إلى التدريب من بوابة توتنهام الأنظار رغم القمّة التي ستشهدها المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

سيكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مركز الاهتمام عندما يقود فريقه الجديد توتنهام في مواجهة جاره وست هام يونايتد اليوم السبت في حين يريد مانشستر سيتي استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه في مباراة القمة أمام ليفربول 1-3 في الجولة الماضية عدما يستضيف تشيلسي في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وستكون مهمة مورينيو الذي يخوض تجربته الثالثة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد، إنقاذ بداية الموسم السيئة لتوتنهام ما دفع مجلس إدارة النادي إلى إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه.

ولن تكون مهمة مورينيو سهلة في مباراته الأولى على الملعب الأولمبي في لندن الخاص بوست هام بعد أن أشرف على حصتين تدريبيتين لفريقه فقط بعد عودة معظم لاعبي الفريق الأول من خوضهم المباريات الدولية مع مختلف منتخباتهم الوطنية.

وقال مورينيو الفائز بـ25 لقبا في مسيرته المظفرة بعد تعيينه "أنا فخور بالانضمام إلى ناد يملك إرثا كبيرا وأنصارا شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

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وفي المؤتمر الصحفي قال مورينو"الأهم على المدى القصير هو تحقيق النتائج. يتعين علينا أن نختفي عن المركز الذي نحتله الآن (14)".

وأضاف الذي يعرف عنه مطالبته بإنفاق مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد عن إمكانية تعزيز صفوف فريقه في سوق الانتقالات الشتوية "لست في حاجة إلى لاعبين جدد، أنا سعيد جدا باللاعبين المتواجدين بتصرفي، كل ما في الأمر أني في حاجة إلى بعض الوقت لكي أفهم بطريقة أفضل كل شيء عنهم".

أما رئيس النادي دانيال ليفي فاعتبر بأن تواجد مورينيو يبشر بإمكانية عودة الفريق إلى منصة التتويج علما بأن آخر لقب فاز به كان في كأس الرابطة الإنكليزية عام 2008.

وقال ليفي "مع جوزيه لدينا أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد إحرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته".

وأضاف "لقد فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي أشرف على تدريبها. نعتقد بأنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس إلى اللاعبين".