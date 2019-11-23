اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش Morinho مباشر NOW

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نتابع سوياً مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر بالجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي يذكر أن مباراة توتنهام ووست هام يونايتد سيخوضها توتنهام تحت قيادة مديرة الفني الجديد البرتغالي جوزية مورينيو وقد أعلن توتنهام تولي البرتغالي المسؤولية الفنية صباح يوم الخميس الماضي ولكن ذلك لن يؤثر بالسلب علي توتنهام بالإخص أن مورينيو علي دراية كاملة بالدوري الإنجليزي فقد تولي المهمة التدريبية لفريقين مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال السنوات الأخيرة الماضية ونجح في تحقيق عدة إنجازات أبرزها تحقيق لقب الدوري الإنجليزي ثلاثة مرات مع تشيلسي أيضاً مورينيو قد حقق ثلاثة ألقاب مع اليونايتد أهمها لقب الدوري الأوروبي موسم 2016/2017 وذلك علي حساب أياكس أمستردام الهولندي.

مباراة توتنهام ووست هام يونايتد ستكون مواجهة بالغة الصعوبة وبالغة الأهمية بالنسبة توتنهام حيث أن صعوبة المواجهة تكمن في إقامة اللقاء علي ستاد لندن الأولمبي معقل وست هام والتي قد شهد علي أنتصارين لفريق وست هام يونايتد علي توتنهام في أخر عشرة مواجهات أيضاً وست هام نجح في تحقيق مفأجاة من العيار الثقيل هذا الموسم بتحقيق الفوز بثنائية نظيفة علي حساب مانشستر يونايتد وذلك يؤكد علي أهمية عاملي الأرض والجمهور بالنسبة وست هام يونايتد ولكن توتنهام سيخوض مواجهة الليلة وليس هناك بديل أمامة سوي تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بالإخص أن توتنهام قد أفتقد طعم الأنتصارات منذ خمسة وخمسون يوم عندما واجة ساوثهامتون بالجولة السابعة والتي قد حسمها السبيرز بثنائية.

مواجهة توتنهام وشيفيلد يونايتد شهدت تعديل بتشكيلة السبيرز أهمها عودة المهاجم الإنجليزي هاري كين للتشكيلة الأساسية بعدما أن غاب عن مواجهة إيفرتون بالجولة الحادية عشر علي الجانب الأخر شيفيلد يونايتد قد خاض تلك المواجهة بالقوة الضاربة بالأعتماد علي الرسم الخططي 3-5-2 بوجود ثلاثي في الجانب الدفاعي بقيادة المخضرم كريس باشام وجون إغان وجاك أوكونيل ذلك الرسم الخططي يؤكد أن فريق شيفيلد يونايتد قوتة الهجومية تكمن في منطقة الأطراف وبالفعل الثنائي جورج بالدوك وإيندا ستيفينز يمتلكان قدرات هجومية جيدة.

الشكل الهجومي لفريق شيفيلد يونايتد يعتمد علي الأطراف ولكن لايعتمد علي الشكل الفردي بالأعتماد علي الثنائي جورج بالدوك وإيندا ستيفينز ولكن كان هناك مساندة هجومية من جانب ثنائي قلبي الدفاع كريس باشام وجاك أوكونيل وحتي لاتحدث ثغرة بسبب التقدم الهجومي من جانب باشام وأوكونيل أصبح يتقدم إحداهما في حال وجود الكرة بالطرف التي لدية حيث يتقدم للجانب الهجومي كريس باشام في حالة وجود الكرة بالجانب الأيمن كذلك الحال بالنسبة جاك أوكونيل يتقدم هجومياً في حالة وجود الكرة بالجانب الأيسر ولكن المدرب الإنجليزي لم يكتفي فقط بالتحركات الثنائية بالطرف الأيمن حيث أن في بعض الأحيان نجد تحركات خماسية بالجانب الأيمن وذلك من أجل تسهيل خروج الكرة من هذا الجانب.

تحركات خماسية بالجانب الأيمنتحركات خماسية بالجانب الأيمن

ما هو الشكل الدفاعي لفريق شيفيلد يونايتد في حالة التقدم الهجومي من جانب كريس باشام سنجد ثلاثة لاعبين أوليفر نوروود لاعب الإرتكاز التي لدية مهام دفاعية كبيرة بالإضافة إلي قلب الدفاع جون إغان الذي ليس لدية مهام هجومية علي عكس الثنائي كريس باشام وجاك أوكونيل بالإضافة إلي وجود أوكونيل بجوار جون إغان وذلك في حالة التقدم الهجومي من جانب كريس باشام كذلك الحال ينطبق عندما يتقدم هجومياً اللاعب جاك أوكونيل.

الكثافة الهجومية والضغط الأمامي من جانب شيفيلد يونايتد علي دفاعات توتنهام لم تجعل توتنهام مؤهل للأعتماد علي الهجمات المرتدة بالإخص أن ماوريسيو بوتشيتينو أضطر للأعتماد علي الكثافة العددية الدفاعية في منطقة الأطراف من أجل التصدي للكثافة العددية التي يقوم بها فريق شيفيلد يونايتد في منطقة الأطراف وبالتالي أصبح الثنائي ديلي ألي وسون هيونغ يقومون بتأدية دور دفاعي.

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دور دفاعي من جانب الثنائي ديلي ألي وسون هيونغدور دفاعي من جانب الثنائي ديلي ألي وسون هيونغ

توتنهام كما تحدثنا كان يجد صعوبات في الأعتماد علي الهجمات المرتدة كذلك الحال في حالة المحاولة لتنظيم هجمات منظمة بنقل الكرة من الخلف للأمام يقوم فريق شيفيلد يونايتد بنقطتين الضغط الأمامي في بعض الأحيان وأحياناً أخرى يتم الضغط علي وسط ميدان توتنهام وبالإخص الدولي الفرنسي موسى سيسوكو وذلك من أجل إغلاق زوايا التمرير علي دفاعات توتنهام تلك النقطة قد أثرت بصورة واضحة علي الشكل الهجومي لفريق توتنهام بالإخص أن الظهيرين بن دافيس وسيرجي أورير أصحاب قدرات هجومية ضعيفة وبالتالي من الصعب أن يتم توتنهام علي خروج الكرة من منطقة الأطراف.

الضغط علي سيسوكو في وسط ميدان توتنهامالضغط علي سيسوكو في وسط ميدان توتنهام

بعد مرور خمسة عشر دقيقة أصبح ديلي ألي بالنزول لمنطقة وسط الميدان من أجل تحريك الأطراف وتسهيل خروج الكرة وذلك بالطبع أمر منطقي ومتوقع وبالفعل كان تحرك ديلي ألي في منطقة عامل هام للغاية في إيجاد حل لمشكلة خروج الكرة من الخلف للأمام بالإخص أن ديلي ألي يجيد التحرك بين الخطوط أيضاً ندومبيلي اللاعب الفرنسي كان لدية دور كبيرة في حل تلك المشكلة الفنية وبالتالي بدأ توتنهام يصل بسهولة لمنطقة جزاء شيفيلد يونايتد.

تحركات ديلي ألي في وسط الميدانتحركات ديلي ألي في وسط الميدان

كيف واجة كريس وايلدر الإنتفاضة الهجومي لفريق توتنهام ؟ كالمعتاد كريس وايلدر أعتمد علي الكثافة العددية وبالتالي أصبحت عملية الأختراق من العمق بالغة الصعوبة لذلك أضطر ماوريسيو بوتشيتينو أن يعطي أدوار هجومية للظهيرين بن دافيس وسيرجي أورير ولكن أيضاً كان هناك صعوبات كبيرة لدية توتنهام في الأختراق من الأطراف وبالتالي أصبحت سيطرة توتنهام علي الكرة التي قد وصلت إلي 62% سيطرة سلبية لذلك يمكن أن نقول كريس وايلدر قد تفوق بشكل كبير علي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالإخص في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين توتنهام وشيفيلد يونايتد.

بالطبع مواجهة الليلة ستكون مختلفة في ظل القيادة الفنية الجديدة لفريق توتنهام ولكن السؤال الأن هل جوزية مورينيو هو الأنسب لتولي المهام الفنية لفريق توتنهام ؟ يمكن أن نقول أن جوزية مورينيو في حاجة للعودة إلي الساحة التدريبية وذلك بعد أن أقيل من مانشستر يونايتد وتشيلسي لذلك مورينيو يعيش في أزمة بدون أدني شك بالإخص أن ليس هناك رغبة حقيقية من جانب أحد الفرق الكبري للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لذلك توتنهام يعتبر فرصة ذهبية بالنسبة مورينيو للعودة وبقوة إلي الساحة التدريبية أما بالنسبة توتنهام فهي تعتبر أيضاً فرصة ذهبية بالتعاقد مع مدرب بحجم جوزية مورينيو يمتلك خبرات كبيرة قادرة علي إنتشال الفريق من النتائج الكارثية.