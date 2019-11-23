اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر كورة لايف bein SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

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برشلونة أصبح يخوض جميع مبارياتة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الإسباني إرنستو فالفيردي بمثابة الأختبار الأخير فالجميع في كتالونيا أصبح ليس ثقة كبيرة في المدرب الإسباني فالفيردي وذلك بسبب التذبذب الكبير في نتائج برشلونة خلال الفترة الأخيرة وبالإخص في حالة غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر المنقذ بالنسبة فالفيردي حيث سنجد في الكثير من الأحيان تفوق كبير من جانب الخصم سواء دفاعياً من خلال السيطرة علي القوة الهجومية لفريق برشلونة وهجومياً من خلال أستغلال بعض الثغرات الواضحة في دفاعات برشلونة وبالإخص من منطقة الأطراف ولكن النهاية يأتي ميسي وينجح في قلب الموازين لصالح فريقة وتلك هي فوارق فردية وذلك ليس إلا دليلاً علي الفشل الخططي من جانب فالفيردي.

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تشكيلة برشلونة خلال لقائة الأخير أمام سيلتا فيغو قد شهدت علي عدة تعديلات وبالإخص في منطقة وسط الميدان وذلك بالأعتماد علي سيرجي روبيرتو كلاعب إرتكاز وذلك علي الرغم من تواجد الثنائي فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس التي قد أعتمد عليهما فالفيردي منذ بداية الموسم الحالي أيضاً من ضمن تعديلات فالفيردي خروج لويس سواريز من التشكيل الأساسي وجلوسة علي مقاعد البدلاء للمرة الثانية هذا الموسم حيث تواجد سواريز علي مقاعد البدلاء خلال مواجهة فالنسيا بالجولة الرابعة ولكن نجح في تسجيل هدفين عند دخولة بالدقيقة الستون أيضاً من ضمن تعديلات فالفيردي بالتشكيلة الكتالونية عودة أنسو فاتي للمشاركة بشكل أساسي مع الأعتماد علي جريزمان كرأس حربة صريح وذلك التوظيف ليس الأفضل بالنسبة اللاعب الفرنسي.

بداية اللقاء شهد علي ضغط الأمامي المكثف من جانب سيلتا فيغو وذلك جعل هناك حالة من الإرتباك تصيب دفاعات ووسط ميدان برشلونة بالإخص في ظل الأعتماد علي سيرجي روبيرتو الذي لا يجيد الخروج بالكرة تحت الضغط لذلك بذكاء كبير من جانب المدير الفني لفريق سيلتا فيجو أوسكار جارسيا قام بالأعتماد علي الثنائي الهجومي ياجو أسباس وبيوني سيستو للضغط علي سيرجي روبيرتو وبالفعل نجح أوسكار جارسيا فيما يريدة الأ وهو إنحصار الكرة في وسط ميدان برشلونة وبالتالي إبتعاد الثلاثي الأمامي ميسي وفاتو وجريزمان عن الثلث الأمامي وبالتالي يضمن أستمرار التعادل.