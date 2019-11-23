اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط برشلونة bein SPORT يلا شوت ماتش مصر يل

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مباراة توتنهام ووست هام يونايتد ستكون مواجهة بالغة الصعوبة وبالغة الأهمية بالنسبة توتنهام حيث أن صعوبة المواجهة تكمن في إقامة اللقاء علي ستاد لندن الأولمبي معقل وست هام والتي قد شهد علي أنتصارين لفريق وست هام يونايتد علي توتنهام في أخر عشرة مواجهات أيضاً وست هام نجح في تحقيق مفأجاة من العيار الثقيل هذا الموسم بتحقيق الفوز بثنائية نظيفة علي حساب مانشستر يونايتد وذلك يؤكد علي أهمية عاملي الأرض والجمهور بالنسبة وست هام يونايتد ولكن توتنهام سيخوض مواجهة الليلة وليس هناك بديل أمامة سوي تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بالإخص أن توتنهام قد أفتقد طعم الأنتصارات منذ خمسة وخمسون يوم عندما واجة ساوثهامتون بالجولة السابعة والتي قد حسمها السبيرز بثنائية.

مواجهة توتنهام وشيفيلد يونايتد شهدت تعديل بتشكيلة السبيرز أهمها عودة المهاجم الإنجليزي هاري كين للتشكيلة الأساسية بعدما أن غاب عن مواجهة إيفرتون بالجولة الحادية عشر علي الجانب الأخر شيفيلد يونايتد قد خاض تلك المواجهة بالقوة الضاربة بالأعتماد علي الرسم الخططي 3-5-2 بوجود ثلاثي في الجانب الدفاعي بقيادة المخضرم كريس باشام وجون إغان وجاك أوكونيل ذلك الرسم الخططي يؤكد أن فريق شيفيلد يونايتد قوتة الهجومية تكمن في منطقة الأطراف وبالفعل الثنائي جورج بالدوك وإيندا ستيفينز يمتلكان قدرات هجومية جيدة.

الشكل الهجومي لفريق شيفيلد يونايتد يعتمد علي الأطراف ولكن لايعتمد علي الشكل الفردي بالأعتماد علي الثنائي جورج بالدوك وإيندا ستيفينز ولكن كان هناك مساندة هجومية من جانب ثنائي قلبي الدفاع كريس باشام وجاك أوكونيل وحتي لاتحدث ثغرة بسبب التقدم الهجومي من جانب باشام وأوكونيل أصبح يتقدم إحداهما في حال وجود الكرة بالطرف التي لدية حيث يتقدم للجانب الهجومي كريس باشام في حالة وجود الكرة بالجانب الأيمن كذلك الحال بالنسبة جاك أوكونيل يتقدم هجومياً في حالة وجود الكرة بالجانب الأيسر ولكن المدرب الإنجليزي لم يكتفي فقط بالتحركات الثنائية بالطرف الأيمن حيث أن في بعض الأحيان نجد تحركات خماسية بالجانب الأيمن وذلك من أجل تسهيل خروج الكرة من هذا الجانب.