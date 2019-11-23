اونلاين | رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس:
الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019
البلد المستضيف : إسبانيا
المدينة : ليغانيس
الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي
الحكم : لم يحدد بعد
المعلق : لم يحدد بعد
المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى
معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى
القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس :
بي ان سبورت اش دي 3
beIN SPORTS HD 3
Sport Klub 1 Serbia
Sport Klub 1 Slovenija
SuperSport 7 / HD
LaLiga TV Bar
التوقيت برشلونة vs ليجانيس :
14:00 غرينتش – نواكشوط
15:00 الرباط – الجزائر – تونس
16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة