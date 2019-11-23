اونلاين | رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel

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معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس: الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019 البلد المستضيف : إسبانيا المدينة : ليغانيس الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي الحكم : لم يحدد بعد المعلق : لم يحدد بعد المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس : Advertisements بي ان سبورت اش دي 3 beIN SPORTS HD 3 Sport Klub 1 Serbia Sport Klub 1 Slovenija SuperSport 7 / HD LaLiga TV Bar التوقيت برشلونة vs ليجانيس : 14:00 غرينتش – نواكشوط 15:00 الرباط – الجزائر – تونس 16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس 17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

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