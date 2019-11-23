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اونلاين | رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس:

الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019

البلد المستضيف : إسبانيا

المدينة : ليغانيس

الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي

الحكم : لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

المنظم : الدرجة الأولى

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى

 

القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس :

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بي ان سبورت اش دي 3

beIN SPORTS HD 3

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 Slovenija

SuperSport 7 / HD

LaLiga TV Bar

 

التوقيت برشلونة vs ليجانيس :

14:00 غرينتش – نواكشوط

15:00 الرباط – الجزائر – تونس

16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

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الكلمات الدلائليه
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