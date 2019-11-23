رياضة | التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ليجانيس.. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط مجاني bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ليجانيس.. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط مجاني bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة ليجانيس بعد قليل، على الملعب البلدي بوتاركي ، في الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية اليوم السبت.

وجاء تشكيل فالفيردي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شيتيغن

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في خط الدفاع: واغيه - بيكيه - اومتيتي - فيربو

في خط الوسط: بوسكيتس - دي يونغ - غريزمان

في خط الهجوم: ميسي - ديمبلي - سواريز