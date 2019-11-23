رياضة | الأهلي يتدرب على التتش صباحا ويطير إلى الجونة عصرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب على التتش صباحا ويطير إلى الجونة عصرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير صباح غد الأحد على ملعب محتار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة الجونة والمقرر لها مساء الاثنين المقبل.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفريق سيختتم صباح غد الأحد تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الإثنين على ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة ، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويطير فريق الأهلي إلى الجونة عصر غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء