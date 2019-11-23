رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مصير جونيور أجايي من مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير جونيور أجايي من مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مبازاة الجونة بعدما تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية خلال ودية الاتصالات الثلاثاء الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأحمر إن جونيور أجايي لاعب الفريق تعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به وبات جاهزا للمشاركة في لقاء الجونة المقرر إقامته بعد غد الاثنين على ملعب الأخير في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أجايي قد تعرض لإجهاد عضلي الخفيف في مباراة الاتصالات الودية الأخيرة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة