رياضة | بدون راحة.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون راحة.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ثلاثي المنتخب الأولمبي ينتظم في مران الفريق اليوم السبت بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخبنا أمس بعد الفوز علي كوت ديفوار 2-1 و تأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020 .
أضاف أن رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي سيتواجدون في المران اليوم مباشرة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وبات من المنتظر أن يخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.