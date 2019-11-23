رياضة | أشرف صبحي يشكر متطوعي وزارة الشباب ويعد بتكريم لائق للمنظمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يشكر متطوعي وزارة الشباب ويعد بتكريم لائق للمنظمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسات والهيئات التى ساهمت فى نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ والتى استضافتها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر الجارى وتوجت بتأهل المنتخب المصرى للاولمبياد وحصوله على لقب البطولة عقب فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الإيفوارى.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الجميع كان على قدر المسؤولية ويأتى فى المقدمة متطوعي وزارة الشباب والرياضة والذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وخبراتهم للمساهمة مع اللجنة المنظمة للبطولة فى إظهارها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية وريادتها القارية.

وفى نفس السياق وجه صبحى شكره لشركة تذكرتي وشركة بريزينتشن والشركة الإفريقية التى تولت تأمين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المنافسات داخل الاستادات وخلال المباريات.

وصرح بأنه سيتم التنسيق خلال الأيام القليلة القادمة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة لعمل تكريم لجميع من ساهم فى تنظيم ونجاح البطولة الأفريقية ليصبح بذلك تقليدًا دائما وأحد آليات العمل المستمرة بمنظومة الرياضة المصرية تعنى بتكريم لائق لكل من يساهم فى رفع علم مصر عاليا خفاقا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ومنظمين ومؤسسات فضلا عن الكوادر الشبابية المتطوعين في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.