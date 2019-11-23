رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى رجال المدرب الفرنسي زين الذين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ عل موقعه في ترتيب الدوري حيث يشارك برشلونة صدارة الترتيب برصيد ٢٥ نقطة.
واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.
ومن المتوقع أن لا يجري المدرب الفرنسي تغييرات كثيرة على التشكيل باستثناء إقحام الويلزي جاريث بيل العائد من الإصابة.
واستقر زيزو على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال سوسيداد والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش
خط الهجوم : إيدين هازارد - جاريث بيل - كريم بنزيمة.