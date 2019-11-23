رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك عندما يستقبل ضيفه ريال سوسيداد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى رجال المدرب الفرنسي زين الذين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ عل موقعه في ترتيب الدوري حيث يشارك برشلونة صدارة الترتيب برصيد ٢٥ نقطة.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن لا يجري المدرب الفرنسي تغييرات كثيرة على التشكيل باستثناء إقحام الويلزي جاريث بيل العائد من الإصابة.

واستقر زيزو على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال سوسيداد والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:-

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم : إيدين هازارد - جاريث بيل - كريم بنزيمة.