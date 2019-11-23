رياضة | كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فكرة مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهل الفراعنة إليها عقب الفوز على كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وأكد كلوب أنه لا يعلم إن كان المدير الفني لمصر سيطلب انضمامه لكنه سيتحدث في كل الأحوال إلى محمد صلاح.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وكريستال بالاس: "يجب ان أتحدث إلى مو، لا أعلم إن كان ذلك سيحدث اليوم أو متى، من قال إنهم سيطلبون مشاركته.. هل هناك مدرب قال ذلك فهل تعلمون إن كنا سنوافق على ذهابه أم لا".

وأشار كلوب إلى أن محمد صلاح ليس بحاجة إلى إجراء جراحة بسبب إصابة الكاحل لأنه تحسن بشكل وإصابته ليست خطيرة.

وصعد منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات الصيف المقبل.