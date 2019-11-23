موعد والتشكيل المتوقع ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 23 نوفمبر 2019

ليفربول

يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، مع نظيره فريق كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب سيلهرست بارك.



موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

يُذاع اللقاء عبر قناة bein sports hd2.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يعلق على مباراة ليفربول وكريستال بالاس المعلق جواد بدة.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، ميلنر.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، أوريجي.

بينما من المتوقع أن يبدأ كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: غايتا.

خط الدفاع: مارتين كيلي، تومكنز، كاهيل، فان آنهولت.

خط الوسط: تاونسند، كوياتي، ميليفوجيفيتش، مكارثر.

خط الهجوم: جوردان آيو، زاها.

ويحتل ليفربول حاليًا الجدول برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.