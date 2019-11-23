شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والتشكيل المتوقع ومعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 يحل فريق برسلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليجانيس، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني تذاع مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني عبر قناة beINSPORTS HD3. معلق مبارلة برشلونة وليجانيس في الليجا Advertisements يعلق على مباراة برشلونة وليجانيس، خليل البلوشي. ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: موسى واجي، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال. خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي. ويتصدر برشلونة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد والتشكيل المتوقع ومعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.