الامارات | ريال مدريد الأكثر شعبية على مستوى العالم أمام جميع الألعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد الأكثر شعبية على مستوى العالم أمام جميع الألعاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر شهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عالميا، يليه برشلونة، ثم باقي فرق العالم في كرة القدم والرياضات الأخرى وبمسافة كبيرة.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية قال مسؤول الرعاية العالمية في النادي الملكي ديفيد هوبكينسون إن "هذا النجاح الهائل للميرينغي يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية التي حققها النادي الإسباني على مدار الأعوام الأخيرة".
وأوضح هوبكينسون "هذه الشعبية حول العالم منحتنا قاعدة من المشجعين قوية للغاية في جميع دول العالم".
وبلغة الأرقام، يمتلك الريال 224 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الأول على الليغا الإسبانية، ويأتي البرسا في المركز الثاني، إلا أن المسؤول المدريدي لم يكشف عن عدد متابعيه. وتأتي في هذه القائمة أيضاً فرق مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
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