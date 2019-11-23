شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الجونة عصر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجونة عصر غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الفريق سيختتم صباح غد الأحد تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ قبل السفر إلى الجونة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مواجهة الجونة، والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.