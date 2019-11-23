شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «ديانج» للمشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، تعافى من الإصابة في العضلة الضامة، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

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وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب شارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة بعد تعافيه من الإصابة وإعلان جاهزيته.

وأوضح مدير الكرة أن ديانج نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ من أجل التعافي من الإصابة.

يذكر أن الأهلي يختتم تدريباته غد الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري.