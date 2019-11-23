شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب الأوليمبي ينتظم في مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم ثلاثي المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، والتي توج بها منتخبنا أمس بعد الفوز على كوت ديفوار 2-1 وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي سيتواجدون في المران اليوم مباشرة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.