شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق مثيرة في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُوج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، اثر فوزه على نظيره الايفواري بهدفين مقابل هدفي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا المصري قد ضمن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برفقة كل من منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 حقائق رقمية عن تتويج شباب الفراعنة باللقب القاري.

1 – للمرة الأولى يتوج منتخب عربي بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، فعجز المنتخب المغربي في التتويج في نسخة 2011 بعد الخسارة على يد الجابون، وكذلك الجزائريب في مواجهة نظيره النيجيري في 2015.

2 – لأول مرة يُتوج منتخب البلد المضيف بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، ففي نسخة 2011 حقق المنتخب المغربي المركز الثاني وفي نسخة 2015 حصد المنتخب السنغالي المركز الرابع.

3 – الكرة المصرية لم تخسر أمام نظيرتها الإيفوارية مطلقاً في أي دور نهائي قاري للمنتخبات أو الأندية، فحقق منتخب مصر للشباب لقب الكان في 1991 و2003 على حسابه، كذلك المنتخب الأول في نسخة أمم أفريقيا للرجال 2006، وحقق الأهلي لقب أبطال الكؤوس 1993 والكونفيدرالية 2014 على حساب سيوي سبورت، وحصد الزمالك دوري الأبطال 1986 في مواجهة أفريكا سبورت، وأخيراً تتويج المنتخب الأولمبي باللقب القاري في 2019.

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4 – المنتخبات المصرية لا تخسر نهائي قاري في القاهرة، فتُوج المنتخب الأول بلقب الكان 1986 و2006، وحقق منتخب الشباب اللقب في 1991، ويُتوج المنتخب الأولمبي بامم أفريقيا تحت 23 عاماً في 2019.

5 – للمرة الأولى يُتوج منتخب بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز في جميع مبارياته الخمسة.

6 – شوقي غريب يضيف كأس جديد لأمم أفريقيا في سجله الكروي لاعباً ومدرباً، فحقق الكان مع المنتخب الأول لاعباً في 1986، ومدرباً عاماً مع المنتخب الأول أيضاً في 2006، ولقب تحت 23 عاماً وهو مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي 2019.

7 – نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً ينتهي دائماً بفوز أحد المنتخبان المتنافسان بنتيجة واحدة (2/1)، فحققها المنتخب الجابوني على حساب المغربي في 2011 والنيجيري في مواجهة الجزائري في 2015 ومصر على جنوب أفريقيا بالنتيجة ذاتها.

8 – مصطفى محمد، نجم منتخب مصر الأولمبي، لم يتمكن في معادلة رقم النيجيري بيتر أوجينيكارو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال نسخة واحدة بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والذي سجل 5 أهداف في نسخة 2015 بالسنغال، بينما اكتفى مصطفى بتسجيل 4 أهداف خلال مشوار شباب الفراعنة في 2019.

9 – منتخبات مصر تمتلك 13 لقباً لكأس أمم أفريقيا لجميع الفئات المراحل، بواقع 7 للمنتخب الأول، و4 لمنتخب الشباب و1 للناشئين و1 للأولمبي.

10 – رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغاني أووسوا هما الأكثر مساهمة في الأهداف خلال مشوار المسابقة، فسجل رمضان 3 وصنع هدفين في حين سجل الغاني هدفين وصنع 3.