شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفانتي يفوز على مايوركا بهدفين في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ليفانتي و مايوركا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الأسباني، بفوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي. Advertisements ومع بداية شوط المباراة الثاني سجل روجر مارتي الهدف الأول لصالح ليفانتي . ثم جاء هدف التعادل لصالح مايوركا في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب دانيل رودريجيز . وفي الدقيقة 74 تمكن روبن روكينا من إحراز الهدف الثاني لصالح ليفانتي، ليمنح فريقه الثلاث نقاط. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفانتي إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يظل مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

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