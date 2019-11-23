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شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بتتويج المنتخب الاولمبي بأمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت صفحة النادى الاهلى عبر تويتر تغريدة احتفالا بتتويج المنتخب الاولمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً بنشر صورة لنجمها لقائد الفراعنة الصغار رمضان صبحى وعلقت قائلة : " صباح الخير يامصر"
و فاز رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد بجائزة الهداف، ومحمد صبحى بجائزة أفضل حارس، كما حصل منتخب مصر على جائزة "اللعب النظيف"، وشوقى غريب على جائزة أفضل مدرب.
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