شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بتتويج المنتخب الاولمبي بأمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة النادى الاهلى عبر تويتر تغريدة احتفالا بتتويج المنتخب الاولمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً بنشر صورة لنجمها لقائد الفراعنة الصغار رمضان صبحى وعلقت قائلة : " صباح الخير يامصر"

و فاز رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد بجائزة الهداف، ومحمد صبحى بجائزة أفضل حارس، كما حصل منتخب مصر على جائزة "اللعب النظيف"، وشوقى غريب على جائزة أفضل مدرب.

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رمضان صبحى قائد منتخب مصر منح بلاده لقباً تاريخياً فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعدما سجل هدف الفوز لـ"الفراعنة" فى شباك الافيال فى الدقيقة 116 من عمر المباراة.

يأتى هذا فى الوقت الذى اختار فيه "الكاف" 5 لاعبين مصريين فى التشكيلة المثالية للبطولة وجاءت كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى (مصر)، الدفاع: تيرشوس ماليبى (جنوب أفريقيا)، كواديو إيف دابيلا (كوت ديفوار)، أحمد رمضان (مصر)، سيلاس اجناكا (كوت ديفوار)، الوسط: أبو بكر كيتا (كوت ديفوار)، عمار حمدى (مصر)، إيفانز منساه (غانا)، الهجوم: رمضان صبحى (مصر)، مصطفى محمد (مصر)، يوسف داو (كوت ديفوار).