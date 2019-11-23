شكرا لقرائتكم مفاجأة.. انتهاء عقد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بنهاية بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365"، أن عقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد انتهى بنهاية بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر وحقق فيها الفراعنة إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 .
ونجح منتخب مصر فى الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى أقيمت مساء الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، فى حضور أكثر من 70 ألف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها فى دولات بطولات المنتخبات المصرية.
وأخطر مسئولو المنتخب الاوليمبى اتحاد الكرة أمس بانتهاء عقدهم، وأكد لهم مسئولو الجبلاية أنه سيتم تجديد العقد بما يتناسب مع ما تم تحقيقه.
ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة عقد اجتماع مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة شوقى غريب لتجديد العقد بما يتناسب مع الإنجاز الذى حققه الجهاز الفنى بالوصول والتأهل للأولمبياد وتعديل العقود.
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