شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يكشف عن برنامجه اليومى قبل مواجهة المحرق البحريني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف برنامج اليوم السبت فى البحرين قبل مواجهة المحرق، حيث سيخوض زعيم الثغر مرانه الختامى 6.30 مساء اليوم وحتى السابعة والنصف، بينما يقام المؤتمر الصحفى لزعيم الثغر قبل المباراة فى تمام السادسة وعشر دقائق بينما ينطلق المؤتمر الصحفى لنادى المحرق البحرينى فى تمام السادسة وعشرين دقيقة ويخوض بطل البحرين تدريبه فى الخامسة والربع وحتى السادسة والربع مساء اليوم .

يختتم اليوم السبت فريق الاتحاد السكندرى، استعداداته لمواجهة المحرق البحرينى بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد بالبحرين .

وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الاسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت.

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وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب

بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى للخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة، خاصة أن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلى بالدورى يوم 30 نوفمبر.