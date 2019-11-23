شكرا لقرائتكم انتظام ثلاثى المنتخب الأولمبى بالمران الجماعى للأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف أن رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي سيتواجدون في المران اليوم مباشرة، نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وبات من المنتظر أن يخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
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