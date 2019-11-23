شكرا لقرائتكم أجايى جاهزا للمشاركة فى لقاء الأهلى ضد الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن جونيور أجايى لاعب الفريق تعافى من الإصابة الأخيرة التى لحقت به وبات جاهزا للمشاركة فى لقاء الجونة، المقرر إقامته بعد غد الاثنين على ملعب الأخير فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وكان أجايى قد تعرض لإجهاد عضلى الخفيف فى مباراة الاتصالات الودية الأخيرة التى حسمها الأهلى لصالحه بهدف نظيف سجله المغربى وليد أزارو من ضربة جزاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.