شكرا لقرائتكم شيتوس عن نفسه: المدرب الـ"فيتنيس" رزق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب وائل رياض "شيتوس" نجم النادى الأهلى السابق عبر صفحته على فيس بوك : "المدرب اللي محافظ علي وزنه ولعيبته تحتفل معاه وتشيله بسهولة رزق والله ... تحيا مصر" وكانت قد شهدت لحظة تتويج الفريق بلقب كاس الامم الافريقية فرحة عارمة من قبل اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب وفاز المنتخب الوطنى على كوت ديفوار فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف

وائل رياض



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