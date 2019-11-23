شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى، ومباراة فلامنجو ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة وست هام يونايتد Vs توتنهام هوتسبير، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2. كريستال بالاس Vs ليفربول، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2. آرسنال Vs ساوثهامبتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 1. إيفرتون Vs نورويتش سيتى، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 12. واتفورد Vs بيرنلى، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 13. برايتون Vs ليستر سيتى، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7. بورنموث Vs وولفرهامبتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8. مانشستر سيتى Vs تشيلسى، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة ليجانيس Vs برشلونة، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3. ريال بيتيس Vs فالنسيا، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3. غرناطة Vs أتلتيكو مدريد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3. ريال مدريد Vs ريال سوسيداد، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة أتلانتا Vs يوفنتوس، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4. ميلان Vs نابولى، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4. تورينو Vs انتر ميلان، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. Advertisements مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة فيردر بريمن Vs شالكه، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 10. اينتراخت فرانكفورت Vs فولفسبورج، الساعة 4:30. باير ليفركوزن Vs فرايبورج، الساعة 4:30. فورتونا دوسلدورف Vs بايرن ميونخ، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5. يونيون برلين Vs بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 6. كولن Vs لايبزيج، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5. مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة ليون Vs نيس، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 6. ميتز Vs ستاد ريمس، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 8. ستاد بريست Vs نانت، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 10. إميان Vs ستراسبورج، الساعة 9:00. أنجيه Vs نيم أولمبيك، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6. ديجون Vs رين، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 13. مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة ضمك Vs التعاون، الساعة 2:30 على قناة KSA SPORT. الأهلى Vs الفيصلى، الساعة 6:40 على قناة KSA SPORT. مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة الترجى Vs أولمبيك آسفى، الساعة 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية. الوداد Vs الرجاء، الساعة 9:00 على قناة أبو ظبى الرياضية. موعد مباراة نهائى كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة فلامنجو Vs ريفر بليت، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1.

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