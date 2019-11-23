شكرا لقرائتكم 3 مصريين يشاركون فى نصف نهائى تشانل فاز للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تنطلق اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي ببطولة تشانل فاز فى الاسكواش والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 19 إلى 24 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وكان ثلاثة لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم في هذا الدور وهم: محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن.

ويلتقي محمد الشوربجي مع مواطنه محمد أبو الغار، فيما يلتقي كريم عبد الجواد مع النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالمياً.

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يذكر أن بطولة تشانل فاز هي سادس بطولات الموسم الجاري بعد بطولتي الصين وسان فرانسيسكوا واللتان توج بهما محمد الشوربجي، وأمريكا المفتوحة التي حصد لقبها علي فرج المصنف الأول عالمياً، وبطولة مصر الدولية والتي توج بها كريم عبد الجواد، وأخيراً بطولة العالم التي توج بها طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً للمرة الأولى في تاريخه.