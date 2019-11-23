شكرا لقرائتكم عمومية الأهلى تبدأ التسجيل لليوم الثانى على التوالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

إنطلقت منذ قليل عملية التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية أمس لعدم حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ليتم ارجاء مناقشة جدول الأعمال لليوم.

وشهدت الجمعية العمومية أمس حضور مجلس الإدارة للتسجيل في كشوف الجمعية حيث حضر محمود الخطيب رئيس النادي بعد ساعات من وصله من فرنسا خلال رحلته العلاجية التي إستمرت قرابة العشرة أيام.

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وبدأ التسجيل اليوم منذ التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادي.