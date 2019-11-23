شكرا لقرائتكم محسن صالح: 5 مبروك للفوز ببطولة مستقبل أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى رسالة شكر للجماهير المصرية التى حضرت موقعة المنتخب الاولمبى مع كوت ديفوار مؤكداً أنها السبب الرئيسى فى التتويج بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً . وكتب محسن صالح عبر تويتر : "(مبروك للفوز ببطولة مستقبل افريقيا) ٨٠ ألف شكر للجمهور الذي حضر للاستاد مبكرا وتحمل وآزر حتي الوقت الإضافي وشجع . و١٠٠ مليون تحيه للشعب المصري الذي تابع من المنازل والمقاهي وكان صوت دعاءه أروع . وكل التقدير للفريق جهاز ولاعبين ولمن قام بالتنظيم والحفل فكل فرد فيهم أدي واجبه وأبدع . Advertisements ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما، بعد الفوز علي كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1 ، احرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي . وبتتويج المنتخب الاولمبى ببطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً تعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا بفارق ركلات الترجيح.

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