شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسنى: مصطفى محمد مهاجم واعد وكبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشر أحمد صلاح حسنى صورة مصطفى محمد عبر تويتر وعلق قائلا : "مهاجم واعد و كبير للكره المصريه مهاجم أسلوبه وحشني شخصيا في الملاعب المصريه مع تغير طرق اللعب وتحولها لنوعيه المهاجم الخفي اختفي المهاجم الي نعرفه علي مدار السنين اختفي مهاجم الصندوق القوي الي بيلعب بدماغه ورجله ويقف علي الكره حتي ظهر مصطفي محمد ... ربنا يحفظه ويبعد عنه الغرور" .

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وحصل مصطفي محمد لاعب المنتخب الاولمبي علي لقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام برصيد 4 أهداف ، بعد ما نجح منتخب مصر الاولمبي في الفوز بالبطولة علي حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة وسجل مصطفى محمد 4 أهداف فى شباك كل من مالى و غانا و الكاميرون .

ونجح نجوم المنتخب الأولمبي في كتابة أسماؤهم بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية بعدما حققوا طموحات جماهير الكرة المصرية بالتتويج ببطولة افريقيا والصعود لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أُختتمت منذ قليل بمصر .