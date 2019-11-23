الإسماعيلى إلى الإمارات لملاقاة الجزيرة.. وعبد الرحمن مجدى ينضم للبعثة...

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإمارات منذ لحظات، استعدادا لخوض مواجهة الحسم أمام الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وانضم عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى لبعثة الفريق المتوجهة لدولة الإمارات.

وكان مجدى بجانب محمد صادق قد ساهما فى تتويج المنتخب الأوليمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما، إثر الانتصار على كوت ديفوار فى المباراة النهائية بثنائية مقابل هدف إضافة للصعود لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو 2020.

جاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف، خط الدفاع أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم، خط الوسط عماد حمدى،محمد بيومى، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتى،خط الهجوم شيلونجو، حازم مرسى

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يحل الإسماعيلى ضيفا على الجزيرة الإماراتى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد، لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

منتخب مصر الأولمبى خطف الأنظار والعقول والقلوب فى أمم أفريقيا التى شهدت ثمانية منتخبات من اقوى الفرق الأفريقية القوية فى القارة السمراء ونجح أبناء شوقى غريب فى تحقيق المهمة بنجاح فقد صعد الفريق لأولمبياد طوكيو 2020 وكذلك التتويج باللقب الأفريقي.

وحرصت الجماهير المتواجدة بمحيط المطار على التقاط الصور التذكارية مع نجوم ولاعبى الفريق قبل السفر إلى الإمارات

يذكر أن الإسماعيلى فاز ذهابا بثنائية نظيفة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف لحصد بطاقة العبور لدور الــ8 بالبطولة.