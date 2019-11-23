تقارير: شكوك حول مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحوم الشكوك حول النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من المشاركة مع فريقه في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس ضمن الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك.

ولم يحسم يورجن كلوب المدير الفني للريدز، موقف صلاح من المشاركة مع الفريق في مباراة كريستال بالاس.

ولا يزال صلاح يُعاني من إصابة في الكاحل التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، والتي أبعدته عن مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، في التوقف الدولي الأخير.

وتباينت أراء الصحف الإنجليزية، حول مشاركة النجم المصري في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أشارت إلى أن صلاح سيشارك في المباراة أساسياً على الرغم من عدم تعافيه، بينما سيغيب أندرو روبيرتسون الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول حسب الصحيفة البريطانية: أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، ميلنر، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، فيرمينو، صلاح.

ومن جانب آخر توقعت صحيفة "ديلي إكسبرس" الإنجليزية، أن صلاح سيغيب عن المباراة، وسيشارك المهاجم البلجيكي ديفوك أويريجي بدلاً منه.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول حسب صحيفة "ديلي إكسبرس": أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، ميلنر، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، فيرمينو، أوريجي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي.