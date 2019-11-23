تقرير.. سيتي وتشيلسي.. بين تهديد ليفربول ورد الفعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بعد موقعة "الآنفيلد" والتي جمعت ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، سيكون "السيتيزنز" بطلاً لموقعة أخرى بعد استئناف المسابقة والتي ستبدأ السبت المقبل.

مساء السبت المقبل ستتجه الأنظار إلى ملعب "الاتحاد" حيث سيستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في مباراة نارية بين الطرفين نظرًا لنتائج الفريقين وموقعهما في ترتيب الدوري.

البداية من السيتي حيث تلقى بطل الدوري الإنجليزي في آخر نسختين خسارة قاسية في الجولة الماضية على يد ليفربول بهدف مقابل ثلاثة الأمر الذي أدى إلى تراجع فريق المدرب بيب جوارديولا إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد أن كان ثانيًا.

في المقابل، واصل تشيلسي نتائجه الرائعة بالفوز السادس تواليًا ليكون على حساب هذه المرة فريق كريستال بالاس ، ليصعد "البلوز" إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.

وبالطبع يسعى كل فريق إلى تحقيق أهدافه من قمة السبت سواء كان السيتي الذي يطمح لاستعادة الانتصارات سريعًا وعدم فقدان نقاط جديدة إذا ما أراد جوارديولا ولاعبيه المنافسه على القمة، بينما سيكون المدرب الشاب فرانك لامبارد عينه على انتصار سابع أملاً في مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم.

- "رد فعل السيتي"

الفارق الآن بين ليفربول والسيتي تسع نقاط لكن هذا لم يمنع بيب جوارديولا من حقه في الحفاظ على حظوظه في المنافسة أملاً في تحقيق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

جوارديولا أعلن عقب الخسارة من ليفربول أن مازال هناك سبعة أشهر على نهاية المسابقة في إشارة إلى أن المنافسة على الصدارة مع "الريدز" لم تنته.

كريس ووش الصحفي بموقع "ذا أثليتك" أكد أن مانشستر سيتي سيظهر برد فعل قوية أمام تشيلسي خاصة أن المباراة ستقام على ملعبه وبين جماهيره.

الصحفي الإنجليزي أكد في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن بيب جوارديولا لن يترك أي فرصة أمام خصمه لامبارد من أجل الانتصار عليه، مشددًا أن بيب سيتفوق على لامبارد لاثبات أن المنافسة لم تنته.

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- "تفوق السيتي"

بالنظر إلى القائمة الحالية لكل من الفريقين سنجد أن فريق جوارديولا يتفوق بالخبرة هذا ما كشف عنه آرون فلانجان الصحفي بصحيفة "ميرور" البريطانية.

الصحفي الإنجليزي يرى أن السيتي سيتفوق على تشيلسي من حيث الأداء والنتيجة رغم الصعوبات التي واجهت جوارديولا في الجولة الماضية.

وأكمل :"جوارديولا تعلم من درس ليفربول، بالتأكيد سيجري بعض التعديلات لتصحيح أوضاع الفريق للفوز على تشيلسي".

وأوضح :"رغم أن تشيلسي حقق في الجولات الست الماضية تفوقًا على منافسيه إلا أن الفريق اللندني سيعاني من قلة خبرة لاعبيه أمام السيتي".

- "المنافسة أو استغلال انهيار ليفربول"

بالعودة إلى كريس ووش الصحفي بموقع "ذا أثليتك" وبسؤاله عن احتمالية منافسة الفريقين ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي، أوضح :"خسارة مانشستر سيتي ستبعده عن اللقب من وجهة نظري".

وتابع :"السيتي في حاجة كبيرة للفوز من أجل استعادة الثقة مجددًا وإنعاش أمالهم في المنافسة، أما تشيلسي فهم ليسوا تحت ضغط عكس السيتي".

في المقابل، يعتقد الصحفي بصحيفة "ميرور" آرون فلانجان أن من الصعب على السيتي أو تشيلسي منافسة ليفربول إلا في حالتين الأولى وهيّ "إنهيار الريدز" نظرًا لكثرة المباريات التي سيخوضها فريق يورجن كلوب حتى نهاية العام حيث سيلعب "الريدز" 12 مباراة في مختلف المسابقات.

أما الثانية فأن يدخل السيتي سوق التعاقدات الشتوية لضم لاعب وسط في ظل وضع الفريق حاليًا.

ونوّه الصحفي الإنجليزي في تصريحاته لـ"يلا كورة" أن السيتي يتفوق على تشيلسي من حيث "الخبرة" لمنافسة ليفربول على اللقب.