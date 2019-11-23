موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستشهد مواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.

ويبحث ليفربول عن مواصلة إنتصاراته في الدوري ليحافظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويسعى ليفربول لخطف الثلاث نقاط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي بفقدان النقاط

في المباريات السهلة بالدوري الإنجليزي، وهو ما أدى لفقدان البطولة في النهاية.

كما ان فارق التسع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي، وكذلك فوز ليفربول على السيتي في الجولة الماضية، قد يمنح لاعبي الريدز حافز لتحقيق الإنتصار لمواصلة الإبتعاد بالصدارة منتظرين تعثر الفريق السماوي في لقائه أمام تشيلسي.

ومن المحتمل أن يعاني ليفربول بغياب

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الثنائي محمد صلاح وروبيرتسون بسبب الإصابة، إلا أن هناك بعض الأمال تراود جماهير الريدز في مشاركة الثنائي في اللقاء بعد عودتهم للتدريبات.

ولن تكون المباراة سهلة خاصة وأن كريستال بالاس أحد الفرق العنيدة، رغم إحتلاله المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، إلا إنه لا يستسلم بسهولة وومبارياته مع الكبار تكون مثيرة وقوية.

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول

تنطلق مباراة كريستال بالاس وليفربول في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،

السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

تذاع مباراة كريستال بالاس وليفربول عبر قناة beIN SPORTS HD 2