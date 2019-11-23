نتيجة مباراة وست هام وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يستضيف وست هام يونايتد نظيره نادي توتنهام هوتسبير، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2019-2020.

وتقام المباراة فى معقل الهامرز “ملعب لندن الأولمبي”، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

ويدخل صاحب الملعب الهامرز اللقاء فى المركز الـ16، برصيد 13 نقطة، وكان قد خسر وست هام فى الجولة الماضية خارج ملعبه أمام نادي بيرلني بثلاثية نظيفة.

بينما يدخل السبيرز اللقاء فى المركز الـ14، برصيد 14، وكان قد تعادل فى الجولة الماضية على ملعبه بنتيجة 1/1، أمام نادي شيفيلد يونايتد.

وستكون المباراة الأولى لنادي توتنهام تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان آخر لقاء جمع بين الهامرز وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019، لحساب الجولة 36 على ملعب توتنهام، وانتهت بفوز الهامرز بهدف دون رد.

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الغيابات:

توتنهام: يغيب بداعي الإصابة كلاً من: (حارس الفريق هوجو لوريس- والمدافع جان فيرتونجن)، ومن المحتمل عدم مشاركة لاعب خط الوسط الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وست هام: يغيب بداعي الإصابة كلاً من: (حارس المرمي لوكاس فابيانسكي- لاعب خط الوسط مانويل لانزيني)، ومن المحتمل عدم مشاركة المهاجم أنطونيو، ولاعب الوسط جاك ويلشير.