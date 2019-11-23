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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

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استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على تشكيل الفريق الكتالوني لمباراة اليوم أمام ليجانيس في الليجا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ليجانيس في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستهدف الفريق الكتالوني تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة التواجد في صدارة الترتيب وعدم ترك الفرصة لمنافسة الذي سيخوض مواجهة أمام ريال سوسيداد.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس

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حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : موسى واجيه - بيكيه - أومتيتي - فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور

خط الهجوم : ليونيل - سواريز - أنطوان جريزمان.

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