رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على تشكيل الفريق الكتالوني لمباراة اليوم أمام ليجانيس في الليجا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ليجانيس في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستهدف الفريق الكتالوني تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة التواجد في صدارة الترتيب وعدم ترك الفرصة لمنافسة ريال مدريد الذي سيخوض مواجهة أمام ريال سوسيداد.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس

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