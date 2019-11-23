رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس.. شكوك حول محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس.. شكوك حول محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب بعد فوزه في الجولة الماضية على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح في المباراة رغم تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في لقاء الجولة الماضية، وحرمته من التواجد مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك صلاح في مران ليفربول بالأمس استعدادًا للمباراة، لكن مسألة مشاركته في المباراة لم تحدد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

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حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - لوفرين - فان دايك - ميلنر

خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - فاليندوم

خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - أوريجي.