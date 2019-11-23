رياضة | هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والتي أقيمت في مصر في الفترة من ٨ إلى ٢٢ من نوفمبر الجاري.

وتوج منتخب مصر باللقب الإفريقي بعد فوزه أمس على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهبت للأشواط الإضافية لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ١-١.

وهيمن لاعبو منتخب مصر على التشكيل المثالي الذي أعلنه "كاف" حيث تواجد ٥ لاعبين في التشكيل، فيما تواجد ٤ لاعبين من الوصيف منتخب كوت ديفوار ولاعب من جنوب إفريقيا وغانا.

وجاء شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر كأفضل مدرب في البطولة التي توج بلقبها الفراعنة.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي :-



حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : ريبو مبالي "جنوب إفريقيا" - كواديو يفيس "كوت ديفوار" - أحمد رمضان "بيكهام" - سيلاس جيناكا "كوت ديفوار

خط الوسط : عمار حمدي - أبو بكر كيتا "كوت ديفوار" - إيفانز مينساه "غانا"

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خط الهجوم : رمضان صبحي - يوسف داو "كوت ديفوار" - مصطفى محمد.