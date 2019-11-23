رياضة | موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن حالة محمد صلاح نجم منتخب مصر وموقفه من المشاركة في مباراة كريستال بالاس المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويعاني محمد صلاح من إصابة على مست وي أنكل القدم وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة كريستال بالاس.

وقال "كلوب" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس اليوم: " محمد صلاح وروبرتسون وماتيب ليس جاهزون لمباراة كريستال بالاس بنسبة 100%".

وأضاف: " محمد صلاح شارك في مران الفريق أمس، وإصابته لم تتفاقم ولكنه لا يزال مصابًا وسوف يتحدد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة كريستال بالاس بناءًا على مشاركته في تدريبات الفريق اليوم". وتابع: "أما بخصوص فابينيو وفيرمينو وفينالدوم جميعهم شاركوا يوم الثلاثاء وسنري كيف سيتفاعلون". وعن مواجهة كريستال بالاس: "بالاس فريق جيد، والأجواء في ملعبه رائعة، لم يحظي بفترة انتقالات مميزة، لكن العمل معًا لفترة طويلة يساعدك على التطور أيضًا، ويصعبون الأمور كثيرًا على الجميع، ويتميز المنافس بدفاع قوي، ويعتمد على الهجمات المرتدة". Advertisements

رسالة ترحيب لـ"مورينيو" بعد قيادة توتنهام: وجه يورجن كلوب رسالة ترحيب للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد بعد عودته للدوري الإنجليزي مجددًا وقال: " من الجيد عودة مورينيو للبريميرليج، خاصة وأنه لم يكن على ما يرام خلال الأشهر الماضية". من ناحية أخري أبدي "كلوب" صدمته الشديدة بخصوص رحيل "بوكيتينو" مدرب توتنهام السابق قائلا: " استمتعت كثيرًا بالمباريات أمامه، لقد قدم عملا رائعًا رفقة توتنهام ووصل بالفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكنه الآن في أجازة، خبر رحيله أمر صادم بالنسبة لي ولم أصدقه وأتمني له وقتًا ممتعًا في راحته الحالية". المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وتطرق "كلوب" للحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وأكد أن المنافسة صعبة على اللقب، موضحًا أن التحدي الاكبر للفريق هو المباريات الـ 26 المتبقية بالبطولة.