اونلاين | "أونلاين" bein SPORT: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول جول صلاح

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يعود الريدز إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاستراحة الدولية بمواجهة قوية أمام فريق روي هودسون صاحب المركز الثاني عشر.

عقلية فريق النسور والتهديد في الثلث الأخير يجعل كلوب يدرك تمام الإدراك أن لاعبيه يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

قال يورجن كلوب المدير الفني للريدز في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "النسور يتمتعون بجودة عالية. مميزون في المباريات على ملعبهم بسبب الأجواء الرائعة حقًا، وهو ما يجعل الأمر صعبًا. إنه ملعب مميز للمجيء إليه. لم يقوموا بجلب صفقات مثيرة خلال الصيف. لكن عملهم كفريق لفترة طويلة سويًا يمكن أن يحسّن الفرق أيضًا، لا سيما مع مدير فني من ذوي الخبرة مثل روي. لقد كانت بدايتهم جيدة حقًا في هذا الموسم. لقد جعلوا الأمر صعبًا على الجميع. رأيت مباراتهم مع ليستر كاملة، وملخصات مباريات أخرى. إنهم يعملون الآن لفترة أطول معًا، يمكنك أن ترى أسلوبهم أكثر وضوحًا، كيف يدافعون، وكيف يهاجمون. هذا يجعل اللقاء صعبًا على أي حال. لا أحد يتوقع من كريستال بالاس، حتى في مباراة على ملعبهم، أن يستحوذ على الكرة بنسبة 70 و80% أمامنا. لذلك يلعبون بطريقة دفاع المنطقة المحكم ومن ثم يعرفون أنهم يشكلون تهديدًا مناسبًا في الهجوم المضاد. وهذا يجعله حقًا أمرًا صعبًا لمواجهته مع الجودة التي لديهم في تنفيذ هذا الأسلوب. عندما تفكر في زاها، تاوزند ثم أيو في الهجوم المضاد، من الصعب حقًا الدفاع أمامهم ويجب علينا إيجاد حلول لذلك. سيكون لقاء مثير للاهتمام".

وتابع كلوب: "لا نفكر في سباق اللقب. التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو مواجهة الأسئلة باستمرار حول هذا الموضوع. بصرف النظر عن ذلك، إنه موسم طبيعي حتى الآن. لا نفكر فيه على أنه هو الموسم الذي يتعين علينا فيه فعل أمر ما، إنه مجرد موسم نحن فيه. نحن نلعب بأقصى ما نستطيع من قوة، نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط. التحدي هو 26 مباراة يتعين علينا لعبها والمباراة التالية هي مباراة كريستال بالاس. الكل يدرك أنه تحد وهذه التحديات كبيرة بما يكفي، لذلك لا تحتاج إلى أي تحديات آخرى ولا نفكر في أي شيء آخر".