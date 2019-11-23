اونلاين | "كورة اون لاين" NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «bein SPORT» رابط مانشستر سيتي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة اون لاين" NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «bein SPORT» رابط مانشستر سيتي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة ال13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم 23-11-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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تراجع أداء ونتائج مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة في آخر موسمين برصيد قياسي من النقاط تحت قيادة بيب بيب جوارديولا حيث يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول، حيث يسعى السيتي أن تكون مباراة تشيلسي نقطة تحول في الموسم وفتح صفحة جديدة ومحاولة منافسة ليفربول على اللقب وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما كان السيتي متأخر بفارق كبير في النقاط وتوج بلقب الدوري في النهاية

مشاهدة مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم 23-11-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

في المقابل يتطلع مفاجأة الموسم فريق تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد لمواصفة النتائج الرائعة وتحقيق الفوز على مانشستر سيتي والثأر من هزمة الموسم الماضي بسداسية نظيفة وخسار كأس رابطة المحترفين على يد نفس الفريق بركلات الترجيح، وتكرار سيناريو الدور الأول العام الماضي عندما فاز البلوز بثنائية نظيفة.