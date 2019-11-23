اونلاين | "يلا شووت" NOW مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ريفر بليت YALLA

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مشاهدة مباراة فلامينغو وريفر بليت بث مباشر اليوم32 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائى من بطولة كأس الليبرتادوريس فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز والتتويج باللقب مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة فلامينغو وريفر بليت بث مباشر

مشاهدة مباراة فلامينغو مع ريفر بليت فى نقل مباشر حيث يلتقى كلا من الفريقين على ارض ملعب تشيلي الوطنى فى توقيت الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية كورة مباشر مباريات اليوم.

وصل فريق ريفر بليت للدور النهائي من البطولة عقب ان حقق الفوز على فريق بوكا جونيورز فى النصف نهائي وصعد ايضا فريق فلامينغو للنهائي عقب الفوز على فريق جريميو ونتابع مشاهدة مباريات اليوم فى تغطية حية لحظة بلحظة فى موقعة نارية وصراع على التتويج باللقب كأس الليبرتادوريس فى تحديث مستمر للقاء .

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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بث مباشر لايف مباراة فلامينغو وريفر بليت ضمن منافسات الدور النهائى من كأس الليبرتادوريس فى تحديث مستمر للقاء يدخل الفريقين منافسة خارج التوقعات من الصعب تحديد الفائز فيها ونتابع مباراة اليوم مباشر فى تحديث مستمر لايف بدون تقطيع.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.