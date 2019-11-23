اونلاين | رابط HD live مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامينجو بث مباشر River كورة لايف بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة ريفر بليت يلتقي فريق ريفيربليت الأرجنتيني مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونومينتال في ليما عاصمة بيرو ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس لقارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة فلامينجو ضد ريفيربليت :-

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وسوف تقام المباراة بين فريق فلامينجو البرازيلي ضد فريق ريفيربليت الأرجنتيني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ريفيربليت ضد فلامينجو :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.