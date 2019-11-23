شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض عروض بلجيكية لرحيل مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسؤولو الزمالك، العروض البلجيكية التى قدمتها إحدى شركات التسويق لمصطفى محمد مهاجم الفريق وهداف المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وترفض إدارة الزمالك، وفقا لمصدر مطلع بالنادى، رحيل اللاعب سوى بقيمة مالية محددة لن تكون أقل من 5 ملايين دولار، وذلك لتحقيق أفضل استفادة مالية من احتراف اللاعب وجاء تحديد "تارجت" لرحيل مصطفى محمد فى الزمالك ليعيق بشكل كبير رحيله فى شهر يناير المقبل عن قلعة ميت عقبة خاصة إن تسويقه خلال الوقت الحالى فى الدوى البلجيكى بتلك القيمة المالية يعد أمر صعب وفقا لذلك المصدر لذلك يفضل مسئولو النادى الأبيض الانتظار لنهاية الموسم ومشاركته مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو.

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