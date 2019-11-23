شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ينفجر باكيًا بعد هدف التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفجر رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، باكيا بعدما سجل هدف فوز الفراعنة على كوت ديفوار (2-1)، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، باستاد القاهرة.

وأحرز رمضان هدف التقدم في الدقيقة 114، من متابعة لتسديدة المهاجم البديل، أحمد ريان، التي ردها الحارس.

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ودخل نجم الأهلي في نوبة بكاء بعد الهدف، بينما هتفت الجماهير له بحرارة.

وتقدم الفراعنة أولا بهدف سجله كريم العراقي، في الدقيقة 36، ثم تعادل منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 89، عن طريق أبو بكر دومبيا، ليمتد اللقاء للوقت الإضافي.

وتوجت مصر باللقب الإفريقي، لأول مرة في تاريخها، وذلك في النسخة الثالثة من البطولة.