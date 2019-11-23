شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مع شوقي غريب على وديات تحفيزيه للمنخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اللجنة الخماسية على عقد اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقى غريب خلال الأيام المقبلة من أجل التجهيز من الآن للمباريات الودية التى سيخوضها الفراعنة فى معسكر شهر مارس و معسكر يونيو و الترحيب برغبة الجهازا لفني للأوليمبي بخوض وديات عالمية أمام أقوي المنتخبات التى تأهلت للاوليمبياد سواء أوروبية أو أمريكا الجنوبية ، بناء على الخطة التى سيضعها شوقى غريب خاصة أن الاوليمبياد ستشهد تواجد فرق من أوروبا مثل اسبانيا و ألمانيا فضلا عن دول أمريكا الجنوبية والتى لم يتحدد أطرافها بعد ، وتوفير كل الطلبات الخاصة بالفراعنة الصغار من أجل تحقيق مركز متقدم بالاوليمبياد وتحقيق إنجاز بالحصول على ميدالية.

كما قرر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ترك الحرية لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول فى ضم أي لاعب من لاعبي الأوليمبي خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن هذا حق أصيل له مؤكداً أنه سيكون هناك تنسيق تام بين الجهاز الفني والمنتخب الاوليمبي الفترة المقبلة كما كان الحال قبل بطولة أمم افريقيا 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر.