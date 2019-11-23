شكرا لقرائتكم الذئاب يستدرجون زهرة الجنوب في الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى تمام الخامسة مساءاً فى المواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع للدوري المصرى ، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 4 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

وشهد أخر ظهور للمقاولون العرب بالدوري خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فيما فاز أسوان على انبى بهدف دون رد فى أخر ظهور أيضاً .

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد فترة التوقف الطويلة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى فيما شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة إستمرار عجلة الانتصارات أمام ذئاب الجبل لمواصلة خطة الهروب من قاع جدول الدوري مبكراً .