شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب محمود علاء بتقديم العرض الرسمي الذى يمتلكه من الأهلي السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسؤولو الزمالك، محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطني، بتقديم العرض الرسمي الذى يمتلكه من الأهلي السعودى، حال وصوله إلى قيمة مليون دولار، بصورة رسمية، وذلك بعد مفاوضات النادى السعودى مع اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل ضمه بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير وذلك على سبيل الإعارة.

وجاءت مطالبة مسؤولى الزمالك بعد الاستفسارات التى دارت حول موقف النادى من اللاعب بالموافقة على رحيله من عدمه ليكشف مسؤلى النادى الأبيض عن عدم تلقى عرض رسمى حتى الآن للاعب لذا تم مطالبته بتقديم هذا العرض أولا لحسم موقف النادى من رحيله بعد العودة إلى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق ووفقا لمصدر وسيط فى الصفقة كشف إن العرض السعودى للاعب يقتضى باستعارته مقابل 750 ألف دولار لمدة 6 أشهر ولكن يجرى اللاعب مباحثات مع النادى السعودى لرفع تلك القيمة إلى مليون دولار حتى يتسنى له الحصول على موافقة ناديه بشأن رحيله للفريق السعودي.